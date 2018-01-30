Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

«Кремлевский список» США

Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад, в который вошли имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 человек. Попадание человека в «список олигархов» не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции. Однако риск попасть под санкции для фигурантов списка выше.

Взлом сайта Рособрнадзора

Пользователь «Хабрахабра» NoraQ сумел заполучить данные 14 миллионов выпускников вузов из закрытой базы Рособрнадзора. Общий объем получившейся базы составил 5 гигабайтов. В ней оказались номера ИНН и СНИЛС каждого выпускника, год рождения, национальность, а также названия учебных заведений и год поступления.

Контроль крупных онлайн-магазинов

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект об ужесточении требований к торговым онлайн-платформам. По мнению омбудсмена в сфере интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, инициатива ФАС позволит взять под контроль деятельность крупных интернет-компаний вроде Apple, Google, Microsoft, Uber и Alibaba.

Обрушение строительных лесов у метро «Улица 1905 года»

В подземном переходе у метро «Улица 1905 года» обрушились строительные леса. Пострадали 4 человека. Площадь обрушения составила 16 квадратных метров. Под завалами могут быть еще пострадавшие.

Запрет продажи данных пользователей «ВКонтакте»

Девятый арбитражный апелляционный суд запретил компании Double Data собирать и использовать данные пользователей социальной сети «ВКонтакте» в коммерческих целях, но освободил ее от уплаты символической компенсации в один рубль. Судебные разбирательства начались в январе 2017 года, когда соцсеть обвинила разработчика программного обеспечения по сбору и анализу данных в бесконтрольном и коммерческом использовании сведений о ее пользователях.

День рождения русской водки

31 января в Музее истории русской водки в Измайловском кремле отпразднуют день рождения напитка. В музее пройдут две бесплатные экскурсии — в 12:00 и 17:00. На них посетителям расскажут, почему русская водка имеет крепость в 40 градусов, как это связано с именем Дмитрия Менделеева и какое влияние напиток оказал на ход отечественной истории. На праздник приглашают только лиц старше 21 года.