Роспотребнадзор подготовил проект санитарно-эпидемиологических правил для массовых мероприятий.

Согласно документу, организаторы питания и проживания участников и гостей массовых мероприятий должны будут организовать «систему оперативного радиационного контроля пищи на предмет преднамеренного массивного загрязнения радионуклидами».

Следить за выполнением новых правил будут органы Роспотребнадзора. Они должны будут прогнозировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обеспечивать работу специалистов на объектах проживания и питания участников таких мероприятий, привлекать дополнительные силы при чрезвычайных ситуациях и организовывать учения в случае выявления опасных инфекций.

Региональные органы власти будут обязаны утвердить список больниц и поликлиник для госпитализации больных при химическом, токсикологическом, биологическом, радиационном поражении в случае теракта.

Местные чиновники также будут обязаны выявлять лиц из групп риска, проживающих на территориях проведения мероприятий, и обеспечивать их вакцинацию.

Сейчас массовыми считаются спортивные, общественно-политические, культурные, религиозные и другие мероприятия, где участвуют более 300 человек.

Источник: РБК