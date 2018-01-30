Маршрут зимнего велопарада в Москве пройдет вокруг парка «Зарядье».

Велопарад состоится 11 февраля. Велосипедисты проедут сначала от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье», а затем вокруг него и обратно.

При этом весенний велопарад решили перенести на 20 мая из-за подготовки к ЧМ-2018. Ранее ожидалось, что он состояться 27 мая.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник: агентство «Москва»