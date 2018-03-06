В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов
Утром во вторник, 5 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.
По состоянию на 09:15 задерживались 11 рейсов: три из них — в Домодедове, а еще по четыре — в Шереметьеве и Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 15 вылетов, в том числе в Екатеринбург, Новый Уренгой, Омск, Ижевск, Певек, Барнаул, Шанхай и Гонконг. Еще два рейса не состоятся во Внукове.
В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.
Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.
Источник: «Яндекс.Расписания»
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