Утром во вторник, 5 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:15 задерживались 11 рейсов: три из них — в Домодедове, а еще по четыре — в Шереметьеве и Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 15 вылетов, в том числе в Екатеринбург, Новый Уренгой, Омск, Ижевск, Певек, Барнаул, Шанхай и Гонконг. Еще два рейса не состоятся во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»