Утром в среду, 7 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:25 задерживались 11 рейсов: шесть из них — в Шереметьеве, три — в Домодедове, а еще два — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 22 вылета, в том числе в Новый Уренгой, Тюмень, Омск, Барнаул, Ош, Бишкек, Куляб, Каир, Цюрих, Сабетту и Вену. Еще два рейса не состоятся во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»