Утром в четверг, 1 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:25 задерживались 18 рейсов: восемь из них — в Домодедове, шесть — в Шереметьеве, а еще четыре — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 10 вылетов, в том числе в Омск, Ижевск, Ош, Каир и Лондон.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»