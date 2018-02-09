Утром в пятницу, 9 февраля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 10:40 задерживались 14 рейсов: по пять — в Домодедове и Шереметьеве, а еще четыре — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили восемь вылетов, в том числе в Барнаул, Омск, Ош и Сабетту. А во Внукове не состоятся три рейса. Один из них — в Чжанчжоу.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»