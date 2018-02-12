Утром в понедельник, 12 февраля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 19 рейсов: по восемь — в Домодедове и Шереметьеве, а еще три — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили десять вылетов, в том числе в Байконур, Саранск, Омск, Бишкек, Ош и Вену, а во Внукове не состоятся три рейса. Один из них — в Тбилиси.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»