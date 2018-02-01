Утром в четверг, 1 февраля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 18 рейсов: восемь из них — в Домодедове, а еще по пять — в Шереметьеве и во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 12 вылетов, в том числе в Белгород, Омск, Ижевск, Красноярск, Пензу, Ош и Вену.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»