Утром в среду, 31 января, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 задерживались 27 рейсов: 11 из них — в Домодедове, девять — в Шереметьеве, а еще семь — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили девять вылетов, в том числе в Барнаул, Омск и Бишкек.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»