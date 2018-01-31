Утром 31 января правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру журналиста Павла Никулина в Москве. По его словам, следственные мероприятия связаны с его статьей «Из Калуги с джихадом», опубликованной в The New Times в марте 2017 года.

У меня обыск. Доброе утро. В рамках текста в The new times. Телефон отбирают. — паша никулин (@mrzff) 31 января 2018 г.

По одной версии, обыски проводятся по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). По другой — по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Постановление об обыске выдано судом в Калуге. Следственные мероприятия проводятся без адвоката.

Ранее The New Times оштрафовали на 100 тысяч рублей за выпуск с «публичным оправданием терроризма». Поводом для этого стал материал Павла Никулина «Из Калуги с Джихадом» — интервью с юношей из Калужской области, который принял ислам и уехал в Сирию воевать за исламскую идею. По словам Никулина, сначала он предлагал этот материал журналу Esquire, но редакция отказалась его публиковать после визита сотрудника ФСБ, который интересовался журналистом.

Источник: Павел Никулин