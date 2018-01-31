Сегодня утром около 04:30 автобус наехал на разделительный бордюр в районе дома № 2 по Ленинградскому шоссе в Москве.

В результате аварии пострадали 12 человек. Четырех из них госпитализировали, их состояние оценивается как среднетяжелое. Все они — сотрудники Мосгортранса, обслуживающие троллейбусные парки. На автобусе пострадавшие направлялись на работу.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Только за последние сутки из-за непогоды в Москве произошло около 700 ДТП.

Источник: «Интерфакс»