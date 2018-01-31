Основатель сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников пожаловался на регулярные звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками полиции и требуют прийти на допрос.

По словам Овчинникова, звонки начались в конце декабря, когда неизвестный «очень агрессивно» потребовал от предпринимателя явиться на допрос в полицию Южного Медведкова «по делу о распространении наркотиков в пиццериях». На просьбу Овчинникова прислать письменный запрос поступил отказ.

После звонка владелец пиццерий связался с партнером-франчайзи в Южном Медвекове и выяснил, что в одном из заведений сотрудник обнаружил закладку с наркотиками. Тогда на место вызвали полицию, которая зафиксировала инцидент.

Новый звонок произошел накануне, 30 января. Девушка представилась следователем отдела полиции «Южное Медведково» и заявила, что предприниматель должен явиться на допрос в качестве свидетеля. На вопрос, о каком деле идет речь, звонящая ответила, что «не обязана это говорить». «Если вы не явитесь, мы приведем вас силой», — цитирует ее Овчинников. После этого мужчина связался с юристами.

«Оказывается, действительно, следователь вправе вызывать свидетеля по телефону, но должен сообщить, по какому делу. Следователи этим пользуются. Если два раза не явиться, действительно, могут отправить наряд и привезти силой. С учетом того, что и следователь, и оперуполномоченный говорили со мной крайне агрессивно, давили, и сам вызов меня свидетелем по этому делу (хотя я официально не знаю даже, по какому) достаточно подозрителен, мы решили, что мне нужна будет помощь адвоката», — рассказал бизнесмен.

Источник: Facebook