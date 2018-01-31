Государственный Эрмитаж выпустил набор стикеров для Telegram с фрагментами картин Анри Матисса, Пабло Пикассо и Микеланджело Караваджо. Источником для еще одного стикера стал «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта.

«Изучая мимику своего лица, молодой художник учился передавать разные душевные состояния средствами гравюры, нового для него вида искусства. В стиснутых губах, нахмуренных бровях, морщинах над переносицей читаются гнев, испуг, изумление», — рассказали в музее.

Скачать стикерпак от Эрмитажа можно здесь.

Эрмитаж

Ранее The Village писал о лучших стикерах для Telegram.

Источник: пресс-служба Эрмитажа