1 февраля у входа в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» откроется первый магазин ароматов для дома Candlesbox.

В магазине представлены свечи из соевого и кокосового воска и аромамасел, диффузоры, саше и спреи для белья. Продукция не содержит парафина, фталатов и отдушек.

Компания не производит собственные товары, но поставляет две американские марки — Kobo Candles и PaddyWax. В продаже есть, кроме того, продукция брендов премиум-класса — Millefiori Milano (Италия), HomeNoir (Россия), Voluspa (США), Broad Street (США) и Demeter (США). Найти здесь, к примеру, можно свечи с ароматом соленого моря, миндальных макарун и салона «Бентли».

Цены на свечи варьируются от 600 до 5 тысяч рублей. В среднем свеча обойдется в 3 тысячи рублей.

Магазин работает ежедневно с 09:00 до 22:00. По выходным Candlesbox открывается в 11:00.

Источник: пресс-служба Candlesbox