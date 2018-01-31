ФСБ отпустила журналиста Павла Никулина после допроса по делу о терроризме.

Пашу допросили в ФСБ с нашим адвокатом Романом, задавали вопросы про героя статьи, при каких обстоятельствах брал интервью и тд. Воспользовались 51 статьей, отпустили — Valya (@valya_de) January 31, 2018

Сейчас Никулин находится в статусе свидетеля по делу по статье 205.3 УК («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Утром 31 января правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру журналиста Павла Никулина в Москве. По его словам, следственные мероприятия связаны с его статьей «Из Калуги с джихадом», опубликованной в The New Times в марте 2017 года.

Ранее The New Times оштрафовали на 100 тысяч рублей за выпуск с «публичным оправданием терроризма». Поводом для этого стал материал Павла Никулина «Из Калуги с Джихадом» — интервью с юношей из Калужской области, который принял ислам и уехал в Сирию воевать за исламскую идею. По словам Никулина, сначала он предлагал этот материал журналу Esquire, но редакция отказалась его публиковать после визита сотрудника ФСБ, который интересовался журналистом.

Источник: «Медиазона»