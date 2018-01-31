Президент Владимир Путин попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли защитить их от нападок.

Глава государства отметил, что победы в соревнованиях достаются «вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, <…> с политикой или еще чем-то».

«Втройне тяжелее, когда в стране в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой противоположные мнения на этот счет, и это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — заявил Путин на встрече с участниками Олимпиады в корейском Пхёнчхане.

Президент пообещал оказать поддержку олимпийцам, не допущенным к соревнованиям, а также выразил надежду, что международные спортивные организации не превратятся «в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались».

Источник: «РБК»