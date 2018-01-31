Станции Новохохловская и Остафьево Курского направления Московской железной дороги построят в форме стеклянных кубов.

Это будут двухэтажные здания со стеклянными фасадами и надземными переходами. К каждому вестибюлю будут вести платформы с лавочками, энергосберегающим освещением и навигационными стелами. Сами здания будут напоминать стеклянные кубы, к которым ведут прозрачные галереи переходов.

Железнодорожная станция Остафьево. Проектное решение / mos.ru Железнодорожная станция Новохохловская. Проектное решение / mos.ru

Ожидается, что станция Новохохловская откроется в 2018 году между остановками Калитники и Текстильщики и будет связана с одноименной станцией МЦК стеклянным надземным переходом. Открытие станции Остафьево состоится в начале 2019 года между платформами Щербинка и Силикатная в ТиНАО.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы