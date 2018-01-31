Президент Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для россиян, не допущенных на Олимпийские игры в корейском Пхёнчхане.

Спортсменам, занявшим на этих соревнованиях призовые места, выплатят вознаграждение в размере олимпийских премий.

Также глава государства потребовал обеспечить участие не поехавших на Игры атлетов в рекламе для получения рекламных доходов.

Источник: «Интерфакс»