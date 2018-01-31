Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии
Президент Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для россиян, не допущенных на Олимпийские игры в корейском Пхёнчхане.
Спортсменам, занявшим на этих соревнованиях призовые места, выплатят вознаграждение в размере олимпийских премий.
Также глава государства потребовал обеспечить участие не поехавших на Игры атлетов в рекламе для получения рекламных доходов.
Источник: «Интерфакс»
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