С понедельника в Москве выпало 26 миллиметров осадков, что составляет около двух третей месячной нормы.

Всего за январь в столице выпало 66 миллиметров осадков — 157 % от месячной нормы. При этом с начала декабря на город обрушилось 152 миллиметра осадков, что на 14 % превосходит норму для всей календарной зимы.

По прогнозам метеорологов, в пятницу снегопады вернутся в Москву, усилившись в субботу и воскресенье.

Источник: «Интерфакс»