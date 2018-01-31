С начала недели в Москве выпало две трети месячной нормы осадков
С понедельника в Москве выпало 26 миллиметров осадков, что составляет около двух третей месячной нормы.
Всего за январь в столице выпало 66 миллиметров осадков — 157 % от месячной нормы. При этом с начала декабря на город обрушилось 152 миллиметра осадков, что на 14 % превосходит норму для всей календарной зимы.
По прогнозам метеорологов, в пятницу снегопады вернутся в Москву, усилившись в субботу и воскресенье.
Источник: «Интерфакс»
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