АИЖК и Тинькофф банк запустят платформу по онлайн-выдаче ипотеки
Агентство ипотечного и жилищного кредитования и Тинькофф банк подписали соглашение о создании совместной платформы по онлайн-выдаче ипотечных кредитов.
Проект предполагает создание системы автоматического одобрения ипотечных заявок. С его помощью также организуют подписание кредитных документов, онлайн-регистрацию сделок в Росреестре и выдачу ипотеки банком «Российский капитал». В дальнейшем крупнейшие банки смогут подключиться к платформе.
Сервис позволит пользователям полностью обслуживать ипотечные кредиты, в том числе вносить платежи, получать справки и консультации.
Источник: представители АИЖК
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