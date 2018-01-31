Агентство ипотечного и жилищного кредитования и Тинькофф банк подписали соглашение о создании совместной платформы по онлайн-выдаче ипотечных кредитов.

Проект предполагает создание системы автоматического одобрения ипотечных заявок. С его помощью также организуют подписание кредитных документов, онлайн-регистрацию сделок в Росреестре и выдачу ипотеки банком «Российский капитал». В дальнейшем крупнейшие банки смогут подключиться к платформе.

Сервис позволит пользователям полностью обслуживать ипотечные кредиты, в том числе вносить платежи, получать справки и консультации.

Источник: представители АИЖК