Симоновский районный суд Москвы отправил под арест Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова, рассказывавших о забастовке избирателей 28 января в эфире YouTube-канала «Навальный Live».

Не скучайте тут и продолжайте бороться. Это наша страна. — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 31 января 2018 г.

Активистов признали виновными в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Шаведдинов получил восемь суток ареста, а Ярмыш — пять суток.

Установлено, что 25 января (этого нет в деле!) я с использованием сети интернет разместила ретвит видео, формирующее негативное отношение к одному из зарегистрированных кандидатов на пост президента России — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 31 января 2018 г.

По словам Ярмыш, в качестве единственного доказательства правонарушения с ее стороны суд назвал ретвит видео, «формирующего негативное отношение к одному из зарегистрированных кандидатов на пост президента России».

сексизм — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 31 января 2018 г.

29 января ведущего канала «Навальный Live» Дмитрия Низовцева арестовали на десять суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. По словам директора ФБК Романа Рубанова, при задержании Низовцева силовики говорили, что в его телефоне может быть бомба.



The Village уже рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей, поводом для которой послужил недопуск Алексея Навального до президентских выборов.

Источники: Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов