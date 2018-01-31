Ведущих трансляции «Навальный Live» отправили под арест
Симоновский районный суд Москвы отправил под арест Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова, рассказывавших о забастовке избирателей 28 января в эфире YouTube-канала «Навальный Live».
Активистов признали виновными в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Шаведдинов получил восемь суток ареста, а Ярмыш — пять суток.
По словам Ярмыш, в качестве единственного доказательства правонарушения с ее стороны суд назвал ретвит видео, «формирующего негативное отношение к одному из зарегистрированных кандидатов на пост президента России».
29 января ведущего канала «Навальный Live» Дмитрия Низовцева арестовали на десять суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. По словам директора ФБК Романа Рубанова, при задержании Низовцева силовики говорили, что в его телефоне может быть бомба.
The Village уже рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей, поводом для которой послужил недопуск Алексея Навального до президентских выборов.
Источники: Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов
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