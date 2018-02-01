Во время строительных работ в ноябре-декабре 2017 года на Остоженке нашли пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена — старейшего рыцарского религиозного ордена в мире.

«Пуговицы с изображением мальтийского креста нашивались на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка во времена Павла I и его сына Александра I. Для московских археологов эта находка представляет собой особую ценность. Ведь мальтийские мундиры в России носили очень короткое время — с 1799 по 1803 год. Затем они были упразднены», — рассказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Обнаружили также остатки фундамента, кирпичную вымостку, развал кирпичной печи и фрагменты хозяйственных сооружений. Сохранились в том числе элементы дренажного колодца, который позже использовали как мусорную яму. Найденные артефакты — а их получилось около 300 штук — относятся к периоду XVII–XIX веков. Считается, что раньше здесь собирался бытовой мусор, ненужные или сломанные предметы.

Среди других значимых находок — красные печные изразцы, которыми облицовывали печи. На каждой плитке нарисованы двуглавые орлы и батальные сцены взятия крепости. Археологи выделяют также ременный наконечник, изготовленный из рога лося.

Сейчас поиски старинных предметов продолжаются. Обнаруженные экспонаты предлагается включить в коллекцию Музея Москвы.

Источник: сайт мэрии Москвы