Команда Telegram создала открытую библиотеку TDLib (Telegram Database Library). Она позволяет сторонним разработчикам создать свою версию мессенджера с дополнительными опциями.

Код с основными функциями Telegram и дополнительная документация TDLib доступны на GitHub. Библиотека совместима с любым языком программирования, который поддерживает функции C. Также она включает интеграцию с Java и C. Разрабатывать можно мессенджер для Android, iOS, Windows, macOS, Linux и других платформ.

Все приложения, созданные с помощью TDLib, отвечают нормам компании о безопасности данных пользователей, заверили в Telegram. Все локальные данные также шифруются с помощью пользовательского ключа шифрования.

Источник: Telegram