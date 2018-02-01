ФСБ заявила о предотвращении запланированного на день выборов теракта
Федеральная служба безопасности заявила о ликвидации боевика запрещенного в России «Исламского государства», готовившего теракт в день президентских выборов.
Подозреваемый в подготовке атаки находился в Нижнем Новгороде. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был убит. У него обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
В ФСБ уточнили, что готовивший теракт был гражданином «одной из стран ближнего зарубежья». Другие подробности не раскрываются.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Источник: РИА «Новости»
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