Федеральная служба безопасности заявила о ликвидации боевика запрещенного в России «Исламского государства», готовившего теракт в день президентских выборов.

Подозреваемый в подготовке атаки находился в Нижнем Новгороде. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был убит. У него обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ФСБ уточнили, что готовивший теракт был гражданином «одной из стран ближнего зарубежья». Другие подробности не раскрываются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



Источник: РИА «Новости»