Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Всего на пересмотр решения рассчитывали 39 россиян.

К участию в Олимпиаде допустили бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольгу Стульневу, Людмилу Удобкину. Выступить смогут также скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова.

Решение пересмотрели в отношении лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой и конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова.

Суд удовлетворил в том числе апелляции саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко и хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменили на пропуск одной Олимпиады. Это относится к бобслеистам Александру Зубкову, Алексею Воеводе, Александру Касьянову, Алексею Пушкареву, Ильвиру Хузину, лыжницам Юлии Ивановой, Юлии Чекалёвой, Анастасии Доценко, а также хоккеисткам Галине Скиба, Анне Шибановой и Инне Дюбанок.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложили.

Спортсменов отстранил Международный олимпийский комитет по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, занимавшейся проверкой допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Источник: Арбитражный суд Лозанны