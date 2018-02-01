Бывший сенатор Умар Джабраилов, который в 2017 году устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons, купил стрелковый клуб «Патриот» в московском районе Измайлово.

Джабраилов вошел в состав учредителей НОУ ДПО «СК „Патриот“». Сделка состоялась 23 января. Ее стоимость и информация о клиентах клуба не раскрываются.

Фото: спортивно-стрелковый клуб «Патриот» / «РБК»

«Думал я об этом еще год назад, и вот сейчас оформили документы. Тир хороший, хорошо себя зарекомендовал, имеет хороших клиентов. Есть сейчас временное недоразумение с разрешительной системой, которое, думаю, мы уладим. Для этого нужно какой-то административный ресурс подключить, надеюсь, у меня получится его подключить и самому тренироваться в тире», — рассказал Джабраилов агентству «РБК».

В августе 2017 года Джабраилова задержали после того, как он устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons на Охотном ряду. В октябре Джабраилова оштрафовали на 4 тысячи рублей по административной статье об употреблении наркотиков без назначения врача. Также на бизнесмена завели уголовное дело по статье о хулиганстве. В ноябре 2017 года суд назначил Джабраилову штраф в полмиллиона рублей.

Источник: «РБК»