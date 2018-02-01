В 2018 году более 50 районных библиотек столичного департамента культуры станут тематическими.

Новый формат подразумевает переоборудование читален в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, искусству и хобби. Среди тематических направлений, в частности, есть комиксы, дизайн, ремесла, этнография и высокие технологии. Каждая библиотека получит индивидуальное оформление, название и соответствующий тематике книжный фонд.

Уже в феврале откроются сразу три обновленные библиотеки. Культурная площадка «Графические истории» начнет работать в СЗАО на базе библиотеки № 227. Основное направление читальни — комиксы. Помещение оформят в духе поп-арта и ретрофутуризма. Здесь же в отдельном помещении организуют винил-зону. Книжный фонд пополнят российскими и зарубежными изданиями комиксов, в том числе и коллекционными.

Изменилась также концепция библиотеки № 240, новое название которой — Technoscience. Здесь акцент сделают на науке и высоких технологиях. Школьники, студенты и сотрудники научно-исследовательских институтов, находящихся поблизости, смогут найти здесь профильную литературу, послушать лекции о робототехнике, искусственном интеллекте, 3D-печати, интернете и цифровых технологиях. В библиотеку завезут научную и научно-популярную литературу «Наше цифровое будущее».

Еще одна читальня — «Библиотека ремесел» — откроется на территории ВДНХ. На полках появится литература о ремеслах — например, о гончарном деле, каллиграфии, дизайне одежды. На эти же темы будут регулярно проводиться лекции и мастер-классы. Посетителей научат быстрому скетчингу — технике скоростного рисунка и создания силуэта, а еще расскажут о мудбордах (эскиз дизайн-проекта, состоящий из различных изображений, как правило, вырезок из журналов и образцов тканей).

Список библиотек, которые станут тематическими в этом году по программе «Точки роста», можно найти здесь.

Источник: сайт мэрии Москвы