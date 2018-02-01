Обновлено: клуб «Гоголь» заявил об отсутствии концерта Захара Мая в программе

В России отменили два концерта украинского музыканта Захара Мая. В пятницу, 9 февраля, он должен был выступить в столичном клубе «Швайн», а 14 февраля — в петербургском «Цоколе».

Представители «Цоколя» пояснили, что считают «неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая, опубликованные на днях в СМИ». Ранее «Россия 24», «Комсомольская правда» и «Дни.ру» выпустили материалы, в которых музыканта называют русофобом.

25 февраля Захар Май должен выступить в московском «Гоголе». На странице клуба появились комментарии пользователей с критикой решения провести концерт «украинского нациста» и предложениями проверить клуб на связи с экстремистскими организациями.

UPD (22:47): На странице «Гоголя» в соцсетях появилось сообщение, что в официальных сообществах клуба «нет и не будет информации» о концерте Захара Мая, поскольку «руководством запрещено его проведение». «За самодеятельность и информацию об этом концерте отвечает только его организатор», — подчеркнули представители клуба.