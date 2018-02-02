Компания «Чентромобиле-Пионер», которая принадлежит инвестиционному фонду A&NN Investments Александра Мамута, купила здание московского кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте.

Сумма сделки составила 123,1 миллиона рублей.

В 2008 году Мамут инвестировал в кинотеатр как минимум 70 миллионов рублей. В 2017 году договор аренды кинотеатра продлили до 2026 года. По словам бизнесмена, «Пионер» для него — «главным образом хобби, а не инвестиция».

Кинотеатр «Пионер» открылся в 1953 году. Здание было городской собственностью.

Источник: «Ведомости»