Мосгорсуд постановил, что автор «Новой газеты» Али Феруз может уехать из России по заявлению. Пока он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

«Ваша честь, я последние полгода нахожусь в ЦУВСИГ. Я не хочу получать убежище и легализоваться в России. Я хочу добровольно покинуть территорию России, у меня есть для этого все документы», — сказал Феруз на суде.

По словам журналиста, у него есть проездной документ, предоставленный Красным крестом, немецкая виза, а также билеты в Германию и письменное обращение от матери.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету». По мнению суда, издание нарушило трудовое законодательство по части 4 статьи 18.15 КоАП, наняв на работу корреспондента Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз.

Верховный суд отменил решение Басманного суда Москвы о депортации из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан. У мужчины отсутствовало разрешение на работу.

1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного под именем Али Феруза, за нарушение режима пребывания на территории страны. В связи с этим он пытался покончить с собой, объяснив, что «скорее умрет, чем вернется в Узбекистан». Кроме того, Феруз пожаловался на избиения и оскорбления со стороны правоохранителей. Несколько стран уже заявили о готовности принять журналиста в случае его депортации. 8 августа Мосгорсуд приостановил решение о депортации Феруза на время рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека.

Источник: «Новая газета», «Интерфакс»