Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за то, что он оценивает деятельность Владимира Путина, так как его высказывания можно назвать агитацией.

Конкретных цитат Памфилова не привела, но упомянула, что речь идет о выступлениях 29 января. Тогда Песков заявил, что у Путина нет конкурентов на политическом олимпе.

Кроме того, у Центризбиркома возникли претензии к госслужащим из Тамбовской области. Они публиковали в соцсетях записи с хештегом #НамНуженПутин. Также его использовали, например, в Сергиевом Посаде.

В ЦИК напомнили, что в период избирательной кампании чиновники не имеют права использовать должностное положение для агитации, под которой также понимается выражение личных предпочтений. Однако о каком-либо наказании для Пескова и других госслужащих речь пока не идет.

Источники: «Ведомости», «Интерфакс»