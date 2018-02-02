Жюри открытого международного конкурса на лучшие архитектурные концепции стандартного жилья и жилой застройки в России определило 20 финалистов.

В шорт-лист вошли архитектурные бюро из Нидерландов, Словении, Колумбии, Италии, Бразилии и России. Победителей выберут в апреле 2018 года.

Pole–Design (Россия) Pole–Design (Россия)

Концепции-победители планируют внести в единый реестр типовых проектов Минстроя. Тогда застройщики смогут брать их из документации и сразу делать привязку к местности. «Второй вариант: увидев на наших сайтах победителей, застройщики смогут выйти напрямую или взять эскизные решения за основу», — пояснил глава Минстроя Михаил Мень.

В конкурсе требовалось разработать три типа застройки: малоэтажную, среднеэтажную и центральную. Малоэтажная модель — небольшие частные дома, таунхаусы и малоквартирные дома от 2 до 4 этажей. Среднеэтажная модель — дома не выше 7 этажей в пешей доступности от торговых, социальных объектов и рекреационных зон. Третья модель — центральная — здания не выше 9 этажей для жилых секций и 18 этажей для башен. В одном жилом квартале рекомендуется строить не более одной башни.

Организаторы конкурса — Минстрой и АИЖК, оператор — КБ «Стрелка».

Источник: пресс-служба АИЖК