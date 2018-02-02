Правительство не даст операторам право замедлять интернет
Правительство не собирается отменять принцип сетевой нейтральности, согласно которому провайдеры смогут сами решать, загрузку каких сайтов и приложений ускорить, а какие могут и подождать. Об этом сообщил первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов.
Акимов также опроверг слухи о формировании Инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных».
Ранее The Village уже объяснял, зачем операторам замедлять интернет и к чему это может привести.
Источник: «Коммерсантъ»
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