Правительство не собирается отменять принцип сетевой нейтральности, согласно которому провайдеры смогут сами решать, загрузку каких сайтов и приложений ускорить, а какие могут и подождать. Об этом сообщил первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов.

Акимов также опроверг слухи о формировании Инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных».

Ранее The Village уже объяснял, зачем операторам замедлять интернет и к чему это может привести.

Источник: «Коммерсантъ»