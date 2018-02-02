Авиакомпания Azur Air может прекратить деятельность. Росавиация выявила в работе перевозчика нарушения, которые угрожают безопасности полетов.

После проверок ведомства на Azur Air наложили ограничения по 20 марта, которые, однако, разрешают полеты. Если до этого времени компания не устранит нарушения, то с 21 марта рейсы перевозчика запретят.

Представители Azur Air на обвинения ответили, что в ближайшее время подадут заявку для снятия ограничений. Все необходимые документы, свидетельствующие об устранении замечаний уже есть, добавили в компании.

По данным Росавиации, Azur Air занимает восьмое место по объему авиаперевозок в стране. В 2017 году компания перевезла 3,7 миллиона пассажиров.

Ранее The Village рассказывал, как получить компенсацию за проблемы с вылетом.

Источник: Росавиация