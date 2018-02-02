В столичных центрах государственных услуг «Мои документы» теперь можно получить водительские удостоверения без привязки к месту жительства.

Ранее такая услуга действовала как пилотный проект. Запустить сервис решили в связи с пользующимися популярностью услугами по замене и переоформлению прав.

Обратиться в центр по вопросу замены прав можно в случае окончания срока их действия, потери, изменения реквизитов. Новое удостоверение оформят по международному образцу в течение 9 календарных дней.

Посетителям, оформившим удостоверение в феврале, в подарок сделают фирменную автовизитку.

C 5 декабря 2017 года оформить водительское удостоверение можно в 53 центрах «Мои документы» без привязки к месту жительства.

Источник: «Мои документы»