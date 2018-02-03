Московский фонд реновации жилой застройки ищет разработчика стиля и логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки».

1 970 000 рублей потратит Москва на разработку логотипа реновации

Заявки принимаются до 8 февраля. Подведение итогов запланировано на 13 февраля.

Цель фонда — предотвратить формирование аварийного жилья в Москве, а также обновление среды проживания москвичей путем участия в программе реновации.

Программа реновации жилья в Москве стартовала 1 августа 2017 года. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые дома около миллиона человек.

The Village уже рассказывал, где будут жить первые переселенцы реновации.

Источник: РИА Новости