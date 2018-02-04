Сегодня, 4 февраля, в аэропортах Москвы из-за снегопада отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 12:15 в Домодедове отменили 15 вылетов, а во Внукове — три. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Омск, Барнаул, Ижевск, Сеул и Франкфурт-на-Майне. Еще 60 рейсов задерживаются: 42 из них — в Шереметьеве, 11 — в Домодедове и семь — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»