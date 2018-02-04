Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что из-за вчерашней метели в городе погиб один человек и еще пять пострадали.

К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

По словам вице-мэра Петра Бирюкова, сильный ветер повалил в Москве около 370 деревьев. По этой причине в городе временно останавливали движение поездов на Филевской линии метро, а также движение трамваев в Измайлове.

Кроме того, из-за непогоды в аэропортах столицы отменили и задержали десятки рейсов.

Источники: Сергей Собянин, «Интерфакс»