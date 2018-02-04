В Москве из-за метели погиб человек
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что из-за вчерашней метели в городе погиб один человек и еще пять пострадали.
По словам вице-мэра Петра Бирюкова, сильный ветер повалил в Москве около 370 деревьев. По этой причине в городе временно останавливали движение поездов на Филевской линии метро, а также движение трамваев в Измайлове.
Кроме того, из-за непогоды в аэропортах столицы отменили и задержали десятки рейсов.
Источники: Сергей Собянин, «Интерфакс»
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