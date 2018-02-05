«Почта России» ввела в Москве электронную подпись для получателей посылок и заказных писем. Ее использование позволит не заполнять бумажную квитанцию для каждого отправления, достаточно будет назвать код из СМС. Во втором квартале 2018 года проект планируется запустить и в других регионах.

Для того чтобы перейти на новую систему, клиенту надо один раз предъявить в почтовом отделении паспорт и заполнить регистрационную форму с указанием паспортных данных и номера мобильного телефона. После этого больше не придется заполнять бумажные извещения: при поступлении в отделение заказного письма или посылки получателю будет приходить СМС с кодом, который надо назвать, чтобы получить отправление.

Услугу тестировали пять месяцев в девяти столичных отделениях, сообщил замгендиректора предприятия по посылочному бизнесу Сергей Малышев. По его словам, замеры показали, что выдача посылок по новой технологии происходит в пять раз быстрее.

Источник: «Коммерсантъ»