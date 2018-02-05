Официальный дилер ФИФА по размещению, Match Accommodation, скорректировал потребность в гостиничных номерах для размещения гостей чемпионата мира по футболу — 2018. В отели вернули треть ночей, которые теперь смогут забронировать болельщики.

Изначально Match Accommodation, по словам ее представителя, бронирует максимально возможное число номеров на максимальное время — за несколько месяцев до жеребьевки, определяющей, какие команды будут играть и где. Договор на размещение обязывает компанию вернуть отелям не распределенные до конца января 2018 года места. Пока Match Accommodation вернула 35 % всех забронированных компанией ночей.

Финальная корректировка потребностей ФИФА состоится до 15 апреля, когда будет определено финальное количество гостиничных номеров, необходимых для размещения официальных делегаций и болельщиков. Именно после этой даты отельеры ожидают более заметных отмен: станет понятно, на какие матчи сколько поедет людей и, соответственно, сколько номеров понадобится в этих городах.

Источник: «Ведомости»