Чиновники и эксперты обсуждают реформу системы обязательного медицинского страхования, в рамках которой предлагается повысить ответственность страховых компаний за здоровье людей. Об этом узнала газета «Ведомости» от топ-менеджеров двух страховых компаний, федерального чиновника и представителя Центробанка.

В рамках реформы регионам предложат выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, и привлечь страховщиков к формированию «разумных тарифов» на эти услуги. Источник «Ведомостей» уточнил, что для оплаты тарифов понадобятся «небольшие денежные вливания государства». При этом распределять средства будет, как и сейчас, территориальный фонд ОМС.

Собеседник газеты пояснил, что страховщик по новым тарифам сумеет отправлять клиентов в более эффективные, с его точки зрения, клиники. Взамен страховая компания разделит с государством риски: если стоимость услуг клиники превысит тариф, то страховщик не сможет требовать недостачу с региона и заплатит сам. Если же расходы будут меньше выделенной суммы, то остаток страховщик оставляет себе.

Предполагается, что с помощью страховщиков удастся определить, что и сколько стоит в ОМС, чтобы конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие — по добровольному медицинскому страхованию, а какие граждане смогут оплачивать в партнерстве с государством, сочетая обе страховки. По словам топ-менеджера страховой компании, на совещании в Минфине также обсуждалось возможное сокращение числа бесплатных услуг. При этом представитель ведомства утверждает, что сокращение госгарантий не рассматривается.

Источник: «Ведомости»