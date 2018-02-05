К устранению последствий снегопада в Москве и Подмосковье привлекли военных.

В настоящее время от Западного военного округа задействовали до ста военнослужащих, а также два грейдера и одну универсальную дорожную машину. Они уже приступили к очистке улиц и магистралей от снежных заносов.

Ранее главное управление МЧС по Москве объявило о создании оперативного штаба «в связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений». Речь идет о сильном продолжительном снегопаде, который уже называют сильнейшим в истории метеонаблюдений.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за буйства стихии один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Из-за непогоды в Москве поломало более 2 тысяч деревьев.

Источник: Министерство обороны РФ