В связи с сильным снегопадом в Москве объявили свободное посещение школ.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

Ученикам разрешили не посещать занятия. Необходимые консультации по учебе они смогут получить в дистанционном режиме.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за буйства стихии один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Из-за непогоды в Москве поломало более 2 тысяч деревьев.

Источник: Сергей Собянин