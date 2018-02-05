Школьникам разрешили не приходить в школу из-за снегопада
В связи с сильным снегопадом в Москве объявили свободное посещение школ.
Ученикам разрешили не посещать занятия. Необходимые консультации по учебе они смогут получить в дистанционном режиме.
The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за буйства стихии один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Из-за непогоды в Москве поломало более 2 тысяч деревьев.
Источник: Сергей Собянин
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