Синоптики предупреждают, что снежная погода в Москве сохранится до конца недели.

По данным центра «Фобос», снегопады станут значительно менее интенсивными и принесут не более пяти сантиметров осадков в день. При этом в четверг-пятницу возможно усиление снегопада из-за нового циклона. Он же принесет в столицу тепло.

В Гидрометцентре уточняют, что днем в понедельник и вторник температура воздуха в Москве будет колебаться в районе минус 10 градусов, а ночью опустится до минус 15. Со среды начнется потепление. К воскресенью столбик термометра достигнет нуля градусов.

На понедельник в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Помимо снега, ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 метров в секунду. В остальные дни недели скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытаются справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам в сложившейся ситуации разрешили остаться дома.

Источники: «Фобос», Гидрометцентр