Утром в понедельник, 5 февраля, к Алексею Навальному пришли с повестками по делу об избиении полицейских.

В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю. — Alexey Navalny (@navalny) 5 февраля 2018 г.

По словам самого оппозиционера, его вызывают в Следственный комитет по подозрению в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов при задержании на всероссийской забастовке избирателей 28 января.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Янв 28, 2018 at 3:52 PST

Ранее The Village рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей. Поводом для нее послужил недопуск Алексея Навального до участия в президентских выборах.

Источник: Алексей Навальный