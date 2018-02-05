Навального заподозрили в избиении полицейских
Утром в понедельник, 5 февраля, к Алексею Навальному пришли с повестками по делу об избиении полицейских.
По словам самого оппозиционера, его вызывают в Следственный комитет по подозрению в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов при задержании на всероссийской забастовке избирателей 28 января.
Ранее The Village рассказывал, как прошла всероссийская забастовка избирателей. Поводом для нее послужил недопуск Алексея Навального до участия в президентских выборах.
Источник: Алексей Навальный
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