Для устранения последствий снегопада в Москве в соответствии с нормативами коммунальным службам потребуется до девяти дней.

«Конечно же, у нас такого количества времени не будет, будут приняты необходимые меры, чтобы город убрать гораздо раньше. Но при понижении температур придется вести работы в сложных условиях. Кроме того, в ближайшие трое суток мы ожидаем еще от 6 до 8 сантиметров снега», — уточнил вице-мэр Петр Бирюков.

Он также призвал автомобилистов отказаться от поездок по городу, чтобы у коммунальщиков была возможность убирать снег. Помимо дорог, они также расчистят тротуары, дворы и крыши.

Сейчас в уборке задействованы более 60 тысяч сотрудников и свыше 15 тысяч единиц техники.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю.

Источник: ТАСС