Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никакой катастрофы из-за снегопада в городе не произошло.

В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали, — огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Тем не менее никакого коллапса или катастрофы не произошло. Город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы Сергей Собянин, мэр Москвы

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. На уборку снега потребуется до девяти дней.

Источник: «Интерфакс»