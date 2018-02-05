За последние десять лет заболеваемость раком в России увеличилась на 20,4 %. Теперь годовые темпы роста заболеваемости составляют 1,5 % в год.

Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава Андрей Каприн предполагает, что это связано не только с ростом количества больных, но и с увеличением продолжительности жизни и улучшением методов диагностики болезни. В частности, теперь удается успешно выявлять рак на более ранних стадиях — до проявления клинических симптомов.

Одновременно с этим Каприн отметил, что уровень выявления онкологических заболеваний в России мог бы быть выше. Сейчас только каждый третий больной выявляется при диспансеризации, и это менее 20 % от больных, у которых впервые нашли злокачественные образования. Это вызвано несколькими факторами: неполным охватом населения диагностикой, недостаточным объемом выполнения необходимых исследований и нехваткой кадров.

Чтобы исправить ситуацию, Каприн предлагает расширить эффективность диспансеризации с помощью работодателей: «Может быть, нужно законодательно в лицензионную схему для фирм любой формы собственности включить условие, что коллектив должен проходить диспансеризацию. А наша задача, онкологов, дать работодателям таблицы, в каком возрасте женщина должна проходить какие обследования, какие нужны мужчинам, что должны делать люди постарше».

По данным Минздрава, в России сейчас проживают около 3,5 миллиона человек с онкологическими заболеваниями, а количество умерших от таких заболеваний за 2016 год составляет 299 тысяч человек.

Источник: «Коммерсантъ»