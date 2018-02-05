Представители «Яндекс.Такси» и Uber пояснили, что увеличение цен на услуги такси во время снегопада 3 и 4 февраля вызвано повышающим коэффициентом, а не изменением тарифов.

В непогоду спрос на услуги такси растет, из-за чего количество вызовов может превысить число готовых принять заказ машин. В таком случае формируется повышающий коэффициент, который привлекает большее количество водителей в нужный район. «Это помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Представитель Uber уточнил, что точная стоимость поездки известна пользователю до подтверждения заказа, и если коэффициент применялся, то он будет учтен в этой стоимости. Таким образом, пользователь сможет решить, готов ли он платить повышенную сумму или ему стоит дождаться снижения спроса.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. На уборку снега потребуется до девяти дней.

Источник: «РБК»